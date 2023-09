Cosa è successo all' orsa Amarena | uccisa a fucilate da un 56enne

... genitori di una adolescente che ha già decisostudierà: manco a farlo apposta, la fisica, come hanno già fatto condue amici di famiglia ora loro ospiti per il cinquantesimo compleanno ..."Da rappresentante delle Istituzioni non credo opportuno dire tanto su questa", dice il ... "Chi paga per le auto danneggiate e per quanto", si domanda Lotito. La sua frecciata la riserva ..." Non sono un terrorista, volevo solo vederesarebbe", ha continuato Biggs. " La curiosità ha avuto la meglio su di me e ora dovrò conviverci per il resto della mia vita ". Un altro ...

Cosa è successo oggi 31 agosto la Repubblica

L’ex calciatore Christian Vieri racconta sulle sue pagine social come è riuscito a sventare il furto dello smartphone mentre si trovava a cena in un locale di Milano. «Siamo a cena ed è arrivata una ...L'uomo è accusato di sedizione e cospirazione. Secondo il pubblico ministero, sarebbe una delle menti dietro l'assalto al Campidoglio ...