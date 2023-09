CorSport – Il punto sulle trattative di mercato | Zerbin resta | si lavora a quattro cessioni

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il Napoli di De Laurentiisalle uscite:, si punta a cedere Idasiak, Zedadka e altri due calciatori. CALCIONAPOLI – Il calciodel Napoli entra nella fase decisiva, con il club di Aurelio De Laurentiis che punta a sfoltire la rosa prima del fatidico ‘gong’ di chiusura del calcio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro è impegnato sul fronte delle. L’obiettivo è quello di piazzare almenocalciatori considerati non indispensabili dall’allenatore Rudi Garcia. Tra questi c’è il portiere Idasiak, chiuso nelle gerarchie da Meret. Anche Zedadka è destinato a partire, con diverse offerte arrivate dalla Francia per il laterale algerino. Discorso diverso invece per Alessio ...

A quelil Var avrebbe dato credito alla versione Di Bello. Insomma, Fourneau - vedendo o credendo di vedere - avrebbe supportato la decisione dell'arbitro.Di Vaio a quel, incalzando, avrebbe chiesto ulteriori spiegazioni. Di Bello, infastidito e irrigiditosi, avrebbe detto: "Ma lei che ci fa qui Se ne deve andare, se ne deve andare". Ieri il ...Il Napoli, tra l'altro, ha mostrato un concreto interesse nei confronti dell'esterno belga del Psv, Johan Bakayoko, 20 anni, e a un certos'è anche lavorato a uno scambio con conguaglio: la ...

Lozano si allena a parte in attesa del PSV: il punto sulla questione stipendi Corriere dello Sport

Come rivela il Corsport, il West Ham ha fatto un tentativo per Filip Kostic, in uscita, ma evidentemente a cifre ritenute non congrue visti i 12 milioni più 3 di bonus pagati un ...Su Corsport: La Juventus deve sciogliere il nodo Bonucci, separato in casa, con una vertenza aperta per il reintegro in rosa e uno stipendio da 5 milioni (compresi premi) che a questo ...