Corriere dello Sport – Bonucci | addio alla Juve | dice sì all’Union Berlino

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 1 settembre 2023) 2023-08-31 15:35:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: Arriva una svolta improvvisa per il futuro di Leonardo. Il difensore, ormai fuori dai piani della, ha infatti deciso di accettare la proposta dell’Unionvola in Germania: sìDopo settimane di trattative, l’Unionè riuscito a strappare il sì dell’ex capitano bianconero.potrà così continuare a giocare la Champions League con il club tedesco. Alle 15 partirà per la Germania per le visite mediche e la firma sul contratto che sarà di un anno. Lantus ha deciso di liberare il difensore, ma contribuirà in gran parte al pagamento dell’ingaggio.aveva fissato ...