Corriere dello Sport – ‘Big Rom’ convocato dal Belgio

(Di venerdì 1 settembre 2023) 2023-09-01 18:17:32 Arrivano conferme dal: ROMA – Se José Mourinho sperava di sfruttare la sosta di campionato dopo la sfida contro il Milan per lavorare a Trigoria con Romelu Lukaku, i suoi piani sono stati ‘rovinati’ da Domenico Tedesco, ct delche hail nuovo centravanti della Roma per i prossimi impegni dei ‘Diavoli Rossi’. Girone Europa League Roma: tutte le avversarie Lukaku, il doppio impegno con ilLukaku è stato infatti inserito nella lista dei calciatori che affronteranno le prossime partite di qualificazione al prossimo Europeo, con ilche farà prima visita all’Azerbaigian in casa il 9 settembre e ospiterà poi l’Estonia il 12 settembre. Solo dopo queste due partite...

BRUXELLES (BELGIO) - Caccia a un'altra finale continentale per l'Italia di coach Davide Mazzanti , campione in carica, che a Bruxelles (ore 17) sfida la Turchia nella semifinale degli Europei di ...Dopo le prime due sconfitte in campionato, la Lazio torna in campo per la terza giornata di campionato. La squadra di Sarri sarà impegnata nella difficle trasferta al Maradona contro il Napoli . Per ...Il cammino iniziale dell' Europa League è stato definito . La Roma , che partiva come testa di serie, ha avuto un sorteggio abbastanza agevole trovando squadre alla sua portata. Sul percorso degli ...

Il Corriere dello Sport sul mercato del Bologna: "Per l'attacco corsa fra Muriel e Baodu" TUTTO mercato WEB

I giocatori della squadra ceca si sono mostrati felici nello spogliatoio in seguito al verdetto delle urne: ecco cosa è successo ...