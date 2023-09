Correa titolare e il Marsiglia non vince! Marcelino lo sostituisce

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 settembre 2023)fa il suo esordio assoluto con la maglia del, non particolarmente esaltante. I francesi pareggiano 1-1 e il tecnicolodopo un’ora. ESORDIO – Non verrà ricordata negli anni la prima partita di Joaquincon la maglia del, all’esordio assoluto con i francesi dopo l’addio all’Inter. La sfida termina in pareggio e viene decisa principalmente nel primo tempo con le reti di Sarr al 4? e Mostafa Mohamed al 39? per il Nantes.viene sostituito dopo appena un’ora da, che effettua solo questo cambio in tutta la partita. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...