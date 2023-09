Cordovado | si è consegnato l’uomo asserragliato | il cane robot del Gruppo d’intervento speciale in azione video

(Di venerdì 1 settembre 2023) Le immagini deldel Gis indurante le fasi della negozidei Carabinieri connella sua casa di(PN) dal 30 agosto.dopo più di 48 ore barricato in casa ha poile armi in suo possesso ai Carabinieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'ingegnere friulano di 55 anni, che da oltre 50 ore era asserragliato nella propria abitazione di, (Pordenone) haai carabinieri le armi che deteneva, al termine di un lungo negoziato. I militari dell'Arma sono all'interno dell'appartamento a colloquio con lui. All'esterno ci ...Si è arreso e hale armi ai carabinieri l'uomo che da più di due giorni si era asserragliato nella sua abitazione(Pordenone). I militari dell'Arma, dopo una lunga mediazione, sono riusciti a ...Si èed è tranquillo. 'Grande soddisfazione' dei carabinieri

L'uomo asserragliato a Cordovado si arrende dopo più di 50 ore Agenzia ANSA

CORDOVADO. Fine dell'emergenza a Cordovado: l'ingegnere ed ex militare di 55 anni, che da oltre 50 ore era asserragliato nella propria abitazione, ha consegnato ai carabinieri le armi e le munizioni c ...Non aveva ottenuto il rinnovo del porto d'armi l'ingegnere 55enne di San Donà di Piave che ha deciso di consegnarsi ai carabinieri dopo aver messo in lockdown un intero paese ...