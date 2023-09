Cordovado Pordenone | uomo asserragliato | ripresa la negoziazione

commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci), ex militare armato asserragliato in casa - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow 31/08/23 Fotogallery - Olbia, esplode camper in spiaggia: muore un bambino 31/08/23 Dollari ...Sono riprese questa mattina le negoziazioni tra i militari dell'Arma e l'ingegnere friulano di 55 anni che si è asserragliato, da 48 ore, nella propria abitazione di), non volendo consegnare le armi e le munizioni che non può più detenere in quanto non ha prodotto la necessaria documentazione per il rinnovo del permesso. La notte è trascorsa ...- Quella appena trascorsa è la seconda notte che trascorrono fuori casa le 13 persone che abitano nella palazzina dove, da ieri mattina, si è asserragliato l'ingegnere 55enne di, dopo essersi rifiutato di consegnare ai carabinieri le armi che detiene a uso sportivo in mancanza di una conferma del provvedimento di detenzione. A rendere noto il numero degli sfollati è ...

Cordovado (Pordenone), ex militare armato ancora asserragliato in casa pubblica nuovo video contro i carabinieri TGCOM

È asserragliato ormai da quasi due giorni Luca Orlandi, nella sua abitazione di Cordovado (Pordenone). Nel tardo pomeriggio di ieri tra l’ingegnere di 55 anni e i negoziatori dei carabinieri si è aper ...A Cordovado (Pordenone) sono riprese le negoziazioni tra i carabinieri e Luca Orlandi , l'ingegnere friulano di 55 anni asserragliato da 48 ore nella propria abitazione . L'uomo, ex militare, non vuol ...