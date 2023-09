Coppa Davis 2023 | fase a gironi in tv | calendario | date | programma | orari e diretta streaming

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tutto quello che c’è da sapere sulladelle Finali di: ecco il, le, il, glie la copertura tv e. Appuntamento dal 12 al 17 settembre, con l’Italia di capitan Volandri che sarà impegnata all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). I convocati sono quelli che ci si aspettava, vale a dire Sinner, Musetti, Berrettini, Bolelli e Fognini. Tuttavia, visto il brutto infortunio rimediato da Matteo a New York non è da escludere che il suo posto possa essere preso da Sonego (o anche Arnaldi). Italia che affronterà Svezia, Cile e Canada e che andrà a caccia del pass per le Finals. Le altre nazioni qualificate arriveranno invece dagli altri tre ...

Tanti gli appuntamenti da non perdere: Moto GP, Ironman,, Nove Colli, Dragon Boat, e ancora, i Campionati Italiani Assoluti di Beach Tennis, il Campionato Europeo di Volo Acrobatico e di ...Tanti gli appuntamenti da non perdere: Moto GP, Ironman ,, Nove Colli, Dragon Boa t, e ancora, i Campionati Italiani Assoluti di Beach Tennis , il Campionato Europeo di Volo Acrobatico e ...Il trampolino di lancio per un finale di stagione in crescendo, sia nell'ottica della scalata in classifica, sia pensando ai prossimi impegni in calendario, a cominciare dalla. Ora invece ...

RTL 102.5 TI REGALA IL GIRONE “A” DELLA FASE FINALE DELLA ... RTL 102.5 Play

Prima vittoria al quinto set e prima volta al terzo turno in uno Slam. Matteo Arnaldi ce l'ha fatta, spuntandola nel secondo round degli US Open 2023 contro il talentuoso francese Arthur Fils e impone ...Per tutto il mese di settembre l’Emilia-Romagna si trasforma in una grande arena sportiva, teatro di eventi di caratura internazionale, con tutte le discipline in campo ...