Copa Libertadores | Boca trascinato da Romero e Cavani | poi dominio brasiliano

La storia è sempre quella, Argentina contro Brasile. Lasi accende, ora si fa la storia. Nei quarti di finale di ritorno dominano le grandi storiche. Certo, sarebbe stato suggestivo assistere ad un ipotetico Boca - River in finale, ma i

Copa Libertadores, il quadro delle semifinali: ecco gli accoppiamenti Sportitalia

Il Boca Juniors è l'unica squadra che può evitare una quarta finale consecutiva tutta brasiliana nella Coppa Libertadores.E' il Fluminense la quarta semifinalista della Coppa Libertadores.