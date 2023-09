Contrasto alla pirateria audiovisiva | AGCOM e DAZN bloccano 45 siti illegali

Leggi su digital-news

(Di venerdì 1 settembre 2023) Si intensifica l’azione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per ildell’offerta illegale di contenuti sportivi live.L’Autorità, anche a seguito delle numerose istanze pervenute da parte di, in qualità di titolare dei diritti per la trasmissione delle partite dei campionati di Serie A e...