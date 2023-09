“Contengono sostanze tossiche” Lo studio che inchioda le cannucce green

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ormai da tempo, per “combattere” il cambiamento climatico, si è arrivati anche in Italia a sostituire ledi plastica con materiali come carta o bambù. Una misura a dir poco discutibile, visto che dall’altra parte del mondo (nello specifico, in Cina) si continua ad inquinare e ad aprire centrali a carbone per far fronte alla stagnazione. Eppure, i burocrati di Bruxelles continuano imperterriti sulla solita strada: quella delle eco-follie, quella della direttivasulle case o dello stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035. Le“ecologiche” Questa volta, però, proprio sul lato“ecologiche”, arriva una brutta notizia per gli ambientalisti. Un nuovoha scoperto che questeconterrebberochimiche ...