Contatto Iling-Ndoye | svelato l’audio della sala Var

Juve-Bologna, ecco l'audio fra arbitro e Var. Rocchi: "Check superficiale, un errore" Sky Sport

Gianluca Rocchi ha reso noto l'audio tra l'arbitro Di Bello e il Var durante Juventus-Bologna sul contatto Iling jr-Ndoye. Il designatore arbitrale però non punirà il fischietto pugliese ...(Adnkronos) – “Un attimo. Buono. Fammi vedere solo un’altra prospettiva. Vai. Ok. No, sta fermo. Guarda questa. Per me no. Check completato, puoi riprendere il gioco”. E’ questo il dialogo tra l’arbit ...