Consiglio regionale Basilicata | Langellotti nominata capo Ufficio stampa

Maria Brigida Langellotti è stata nominata capo dell'Ufficio stampa deldella Basilicata. Laureata in Scienze della Comunicazione e giornalista professionista dal 2007, Langellotti ha lavorato presso La Nazione.it, Quotidiano.net ed ha collaborato con ...... fortemente voluto dal Presidente della Regione Marco Marsilio e realizzato in collaborazione con ildell'Abruzzo e il Comune di Pescara. La Notte dei Serpenti è stato realizzato ...... lo spazio che, secondo quanto previsto dalla riforma sanitaria, dovrà gestire la fase ... La questione verrà discussa anche incomunale il prossimo 12 settembre in quanto prevede ...

La crisi alla Nobento di Alghero approda in Consiglio regionale Agenzia ANSA

Dall'ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l'ordine del giorno della riunione convocata per martedì 5 settembre dalle ore 10 ...STUPRO CAIVANO. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un cordiale colloquio con il Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a Napoli. L’incontro è avvenuto al termine della ...