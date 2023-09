Configurare IT-Alert per la tua Sicurezza personale in emergenza

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 1 settembre 2023)IT-: Personalizza le impostazioni per ricevere messaggi vitali in modo efficiente durante le emergenze e le catastrofi L’innovativo servizio pubblico IT-rappresenta un passo significativo verso lae la protezione dei cittadini in situazioni dio catastrofi imminenti. Utilizzando la tecnologia cell-broadcast, questo sistema permette l’invio rapido e mirato di messaggi informativi a dispositivi mobili nelle aree interessate. La potenza di IT-risiede nella sua capacità di inviare messaggi direttamente ai dispositivi connessi alle reti dei provider di telefonia mobile, creando un’area geografica corrispondente all’. Questo significa che le persone possono ricevere informazioni vitali per la loro ...