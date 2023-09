Conferenza stampa Garcia | «Champions? Poteva andare meglio La sfida con Sarri…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 settembre 2023), le dichiarazioni del tecnico del Napoli alla vigilia del match contro la Lazio Il tecnico del Napoli Rudiha parlato alla vigilia del match contro la Lazio. MERCATO E– Rispondo, ma poi parliamo solo di Napoli-Lazio, per favore. Il sorteggioessere migliore, ma anche peggiore. Il Real Madrid è tra i più grandi club al mondo, sono doppiamente contento di affrontarlo, è una grande squadra e poi è un giusto ritorno delle cose visto che nel 2015-16 avevo qualificato la Roma ed il sorteggio era contro la Roma ma non mi fu permesso di giocarla. Il mercato non è chiuso, ma non ci saranno cose in entrata, in uscita penso ci sono diverse trattative per Lozano e Demme. Per ora sono ancora nostri però.CON SARRI ...