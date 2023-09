Conference | la Fiorentina dovrà vedersela con Ferencvaros |  Genk e Cucaricki

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 settembre 2023) Sorteggiati i gironi della UefaLeague 2023-24. L’inizio dellaLeague è previsto per il 21 settembre, 5 ottobre, 26 ottobre, 9 novembre, 30 novembre e infine 14 dicembre. LaQuesti tutti i gironi: GIRONE A: Lille, Slovan Bratislava, Olimpia Lubiana, Klaksvik GIRONE B: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya, Breidablik, GIRONE C: Dinamo Zagabria, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani GIRONE D: Club Brugge, Bodo Glimt, Besiktas, Lugano GIRONE E: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varsavia, ZrinjskiGIRONE F: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki GIRONE G: Eintracht Francoforte, PAOK, Helsinki, Aberdeen GIRONE H: Fenerbahce, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland The 2023/24 group stage is ...