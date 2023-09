Concorso Università La Sapienza | Bando per Professori

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 1 settembre 2023) Procedura di selezione per la chiamata di 1 professore di prima fascia, per il Dipartimento di lettere e culture moderne, presso LaDi Roma. Presso l’di Roma “La” è stato indetto un processo selettivo di chiamata per la posizione di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, che fa parte della Facoltà di Lettere e Filosofia. Questa chiamata rientra nei termini dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010 ed è relativa al seguente settore concorsuale: 10/G1. Il settore scientifico-disciplinare di riferimento è L-LIN/02. È previsto un solo posto disponibile con il codice di2023POE010. Per quanto riguarda le pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito, il numero massimo ammissibile è quindici nei dieci anni precedenti alla ...