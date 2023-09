Concorso ASST di Milano | 2 Posti da Tecnico Sanitario

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 1 settembre 2023)Pubblico per la copertura di 2didi laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute, a tempo indeterminato, presso ladi. In ottemperanza alla deliberazione n. 425 del 27 luglio 2023, è stato avviato unpubblico, basato su titoli ed esami, per la stipula di due contratti a tempo pieno e indeterminato per la posizione didi laboratorio biomedico (nell’ambito dell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo). Bando diL'intero contenuto del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Avvisi e concorsi, numero 32 del 9 agosto 2023, e ...