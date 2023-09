Concerto di Geolier | scatta l’ordinanza anti-vetro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEmanatasindacale per ildell’artistain programma domenica 3 settembre in piazza Risorgimento nell’ambito della manifestazione “Benevento Città Spettacolo”. Il provvedimento prevede che, dalle ore 12:00 di domenica 3 settembre fino alle ore 03:00 di lunedì 4 settembre 2023, – è vietato a tutti gli esercizi di vendita al dettaglio, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private delle seguenti zone cittadine: piazza Risorgimento, via Oderisio, via Perasso, via del Pomerio, viale dei Rettori, viale Atlci, viale Mellusi, via Meomartini, via Nenni, viane, via Marmorale, via Nicola Sala, via Flora, via Calandra, via Nicola da Monteforte e loro strade adiacenti e limitrofe, ...