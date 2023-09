Comunità sconvolta | l’orsa è stata uccisa | fermato il killer

Leggi su notizie

(Di venerdì 1 settembre 2023) Una interaper l’uccisione di un’orsa: le forze dell’ordine hannoilautore di questa strage Nel cuore della notte è arrivata la terribile notizia direttamente dall’Abruzzo. Nei giorni scorsi, proprio nella regione, girovagava per le strade un’orsa. Si tratta di Amarena che, insieme ai suoi figli, avanzava indisturbata per le vie. Senza recare alcun tipo di problema né altro. Purtroppo, però, la sua presenza dava fastidio a qualcuno. Tanto è vero che un uomo non ha deciso di prendere la sua pistola e di spararle contro una serie di colpi. Gli stessi che sono risultati fatali perche è deceduta. Orsa Amarena (Foto Facebook) Notizie.comPurtroppo per l’animale non c’è stato assolutamente nulla da fare. E’nella ...