Per entrambi (uno dei due è stato trovato in possesso di un) il provvedimento, adottato ... I due minori sono stati inoltre segnalatiProcura dei minori per residenza a pubblico ufficiale ...... "Gli infortunati Speriamo diventino fortunati" Il tapiroforo , però, mette ilnella ... taglia corto: "Dobbiamo pensare solonostra squadra".... con numerosi precedenti di polizia - trovato in possesso di una serramanico e di una ... gli operatori delle Volanti hanno notato due ragazzi che,vista dei poliziotti, hanno cambiato ...

Coltello alla gola, vuole suicidarsi per una delusione d'amore: salvato dal carabiniere "eroe" Today.it

Un trentacinquenne sudamericano ha disturbato gli avventori degli Antichi Sapori in via Matteotti. Poi le minacce e l’arma da taglio puntata contro Luca Luisi che ha reagito con sangue freddo.Un 37enne di Conselice fermato dai carabinieri mentre guidava in stato di alterazione: scatta l’arresto dopo la perquisizione in casa ...