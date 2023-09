Club Scherma Salerno | di Martino e Marco Autuori convocati per gli “Azzurrini”

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 1 settembre 2023): il fiorettista Giuseppe Die il suo maestroper gli “” Iltorna protagonista degli, l’allenamento delle Nazionali giovanili (Under 17 e Under 20) che apre ufficialmente la nuova stagione. Da lunedì 4 a domenica 10 settembre, infatti, il campione italiano Under 14 Giuseppe Die il suo maestrosaranno impegnati nel ritiro collegiale del fioretto a Sarnano, nelle Marche, su convocazione del Responsabile d’arma Stefano Cerioni. Uno straordinario e meritatissimo riconoscimento per il fiorettista che ha letteralmente ...