Clima | Schlein | ' ci sono due Meloni | si mettano d' accordo'

Ma per comprendere fino in fondo ilche si respira sulle rive dell'Arno, è necessario leggere il suggestivo scambio di carezze tra destra e sinistra sulle alberature di piazza Edison. '...Eccezioni, comunque, in undi cordoglio e unità nazionale. A testimoniare la gravità del ... commenta la segretaria Elly. Il deputato dem Arturo Scotto ne approfitta per polemizzare con ...Di sicuro, la percezione, giusta o sbagliata che sia, è che ileuropeista ed elitario della ... Ci saranno due habitué quali Carlo Calenda e Giuseppe Conte , mentre Ellyfarà il suo primo ...

Dalla festa dell’Unità di Ravenna Schlein lancia sfide al governo, al centro clima, sanità e salario ... Il Sole 24 ORE

L'ultimo fortino rosso rischia di cadere. Un simbolo vitale per il presente ma soprattutto per il futuro del Partito Democratico. Un botta e ...Quel sogno di Schlein e i timori E in tutto ciò cosa farà Elly Schlein ... Le liti per la formazione delle liste sono un nemico di quel clima di unità tanto ostentato, che potrebbe saltare per aria ...