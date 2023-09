Classifica Vuelta a España 2023 | settima tappa | Martinez leader | Evenepoel precede Vingegaard

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ladellanon proponeva difficoltà altimetriche e così la Utiel-Oliva si è risolta con una volata di gruppo. Non cambia nulla ingenerale: il francese Lennyconserva la maglia roja dicon 8 secondi di vantaggio sullo statunitense Sepp Kuss e 51” sullo spagnolo Marc Soler. Gli annunciati big inseguono: Remcoa 2’47”, Enric Mas a 2’50”, Jonasa 2’52”, Primoz Roglic a 2’58”, Juan Ayuso a 3’06”, Joao Almeida a 3’17”. Di seguito lagenerale delladi Spagnaal termine della. Domani (sabato 2 settembre) andrà in scena ...

...Martinez per la sua straordinaria performance nella sesta tappa dellaa España, che gli è valsa un prestigioso secondo posto ma soprattutto il primato con la maglia rossa nella...Due parole sul vincitore di tappa che, dopo aver pilotato Roglic alla vittoria del giro e Vingegaard al trionfo del tour, bissa il successo alladel 2019. La nuovagenerale vede ......spalle della rivelazione Lenny Martinez (l'avevamo inserito sulle possibili sorprese della: ...generale dopo la 6a tappa . Vingegaard ha ridotto a 5" il ritardo da Remco. Una tattica ...

Vuelta 2023, tappa 6: vince Kuss. Martinez maglia rossa. Ordine d'arrivo e classifica Quotidiano Sportivo

Dopo i fuochi d'artificio della tappa di ieri, la settima frazione della Vuelta - 201km da Utiel a Oliva - è tornata ... Kaden Groves costretto ad accontentarsi della quinta piazza. In classifica ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...