Cinema | le uscite del weekend 1-3 settembre | il ritorno di Johnny Depp con “Jeanne du Barry”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il nuovoassisterà a diverseal, tra le quali spicca lo storicoducon. Diretto e interpretato da Maïwenn, il film segna ildel divo hollywoodiano dopo la controversa vicenda con Amber Heard. Di seguito, ecco tutti gli altri titoli in arrivo. Numerose novità in arrivo nel corso del prossimosi apprestano a debuttare neiitaliani. Tra le novità più attese da parte del pubblico italiano spiccadu– La favorita del Re, in sala a partire dal 30 agosto. Il film, con e di Maïwenn, è stato presentato fuori concorso in apertura al Festival di Cannes 2023 e segna il...