Chiara Ferragni racconta la crisi con Fedez dopo Sanremo

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il pubblico non attende altro da mesi. Latanto smentita trac’è stata. Nonostante i due hanno provato in più occasioni di non finire al centro dei pettegolezzi, addirittura sparendo dai social, adesso non possono più nascondersi. Per questo, voglionore tutta la verità. Tutti ricorderanno con esattezza quando lo scorso febbraioè salita sul palco dell’Ariston e suo marito, tra le prime file della platea, le ha rubato la scena con un bacio a Rosa Chemical. Un gesto che per intere settimane ha fatto discutere e ha fatto nascere unatraad oggi risolta, ma che ha fatto molto ...