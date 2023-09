Chi ha ucciso Carlo Alberto Dalla Chiesa? Esecutori e mandanti dell’omicidio

Leggi su cultweb

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il Generaleè statoMafia. Per il suo omicidio, avvenuto il 3 settembre 1982 a Palermo, sono stati condannati all’ergastolo, come, i boss più importanti di Cosa nostra: Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Nenè Geraci. Solo nel 2002, è arrivata la sentenza per glimateriali, Vincenzo Galatolo e Antonino Madonia, entrambi condannati all’ergastolo. Condannati a 14 anni di reclusione ciascuno anche Francesco Paolo Anzelmo e Calogero Ganci. La morte del Generale, perito in un agguato assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo, fu uno degli eventi più drammatici della storia italiana....