Chi è Klaassen | l’ultimo colpo di mercato dell’Inter? Costo dell’operazione e stipendio

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il calcionon si è fermato nemmenogiorno disponibile. La società nerazzurra da quanto è iniziata questa sessione estiva è stata tutt’altro che immobile. Tra acquisti e cessioni, il club milanese ha piazzato diversi colpi e anche in data odierna è arrivata una notizia importante in entrata: Simone Inzaghi avrà a disposizione un nuovo giocatore, avrà a disposizione Davy. Un acquisto dell’ultim’ora insomma, che darà maggiore profondità all’organico nerazzurro.-INTER: LE CIFRE Nativo di Hilversum, Olanda,è un esperto centrocampista classe 1993. In carriera l’olandese ha vestito le maglie di Ajax, Everton, Werder Brema e nuovamente Ajax dal 2020/2021 fino ad oggi. Lo scorso anno con i Lancieri ha collezionato ben 46 presenze, tra ...

Nel frattempo Marotta piazza il colpodall'Ajax : visite mediche in corso per il ...lavora alacremente in queste ore è anche la Lazio . Lotito starebbe infatti per chiudere con Mason ...L'identikit diè cresciuto nelle giovanili dell' Ajax con cui ha poi giocato in prima squadra per sei stagioni dal 2011 al 2017. Nell'estate del 2017 si trasferisce in Premier ...#Inter - L'arrivo al Coni di Davy #per completare le visite mediche. Il nuovo acquisto ... 2023 Con sette centrocampisti eventualmente in rosa, Inzaghi e la società dovranno valutare...

Un nuovo stop preoccupa l’Inter: Stefano Sensi si è fermato in allenamento per un problema muscolare e la sua presenza contro la Fiorentina è a forte rischio ...L’olandese è stato lanciato da Frank de Boer all’Ajax, ha faticato all'estero e poi ha trovato il suo modo di stare in campo ...