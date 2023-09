... ma sono moderni, qui sai di essere a Cinecittà, ed è come se la storia si dispiegasse davanti ai tuoi occhi da qui recentemente sono passate Angelina Jolie , Jane Fonda ,non so ...... ma sono moderni, qui sai di essere a Cinecittà, ed è come se la storia si dispiegasse davanti ai tuoi occhi da qui recentemente sono passate Angelina Jolie , Jane Fonda ,non so ...La splendida attrice sudafricana, da anni testimonial dell'iconico J'Adore, torna ad incarnare con la sua bellezza l'essenza del nuovo profumo Dior J'Adore L'Or. Le immagini sono una visione di puro splendore, con la ...

Charlize Theron ha un rimpianto: le sopracciglia ad ala di gabbiano degli anni '90 Vanity Fair Italia

L'attrice sudafricana ha raccontato in un'intervista di essersi amaramente pentita di aver ceduto alla tendenza sopracciglia ultra sottili ...Scelti per voi da Silvia Fumarola Charlize Theron la dottoressa innamorata Il tuo ultimo sguardo Rai Movie - 23.25 Sean Penn regista romanticone mette insieme Charlize Theron… Leggi ...