Champions League 2023 2024 | Al Khelaifi commenta il sorteggio | “Milan uno dei migliori club al mondo”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Girone da incubo per ilin, con il PSG, il Borussia Dortmund e il Newcastle. Al termine deldi Monte-Carlo, il presidente delfrancese Nasser Alha analizzato l’urna: “Questa è la, la miglior competizione alin cui giocano i. Bisogna essere pronti ad affrontare ie ilè uno deialcon una storia importantissima, che ha un grande squadra e sarà bello andare giocare a San Siro dove non abbiamo ancora giocato”. Particolare attenzione per il ritorno di Donnarumma ao: “Potrebbe ...

Prima di volare a Berlino l'ex capitano bianconero si è sfogato: "Sono felice di andare all'UnionBerlino e di giocare ancora la. Poteva finire meglio con la Juventus Certo, ma non è ...Niente Ronaldo, niente Messi, niente Benzema, sauditi e americani ci hanno portato via tredici Palloni d'oro, non è roba da poco ma significa che la belle époque è finita e, in...Perciò bisognerà essere attenti e precisi, fare la partita e non subirla" le raccomandazioni passate al gruppo partito ieri sera nelle ore del sorteggio europeo di. Al terzo ...

Sorteggi Champions - Inter, c'è il Benfica. Napoli col Real. Milan: Psg e Newcastle. Lazio: Atletico e Celtic La Gazzetta dello Sport

Tra le avversarie dell’Inter nel girone della Champions League c’è il Salisburgo: ecco l’analisi sulla squadra e i giocatori da temere Tra le avversarie dell‘Inter nel girone di Champions League, dopo ...Dopo la Champions League, è turno delle altre competizioni europee. Quest'oggi conosceremo la composizione dei gironi di Europa League, con il Grimaldi Forum di Montecarlo che ospiterà il sorteggio da ...