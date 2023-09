Centro riabilitazione CEFIM sospeso | il Vescovo Lagnese | Che tristezza | si intervenga subito

(Di venerdì 1 settembre 2023) Caserta. “Mi piange il cuore nell’apprendere della chiusura di unsanitario di eccellenza – e di riferimento per Caserta e provincia – che offre servizi per tante patologie, soprattutto nell’ambito della disabilità e della. E genera in me unaancora più profonda il fatto che tale chiusura avviene in un territorio contrassegnato da alti tassi di disoccupazione e crescita delle povertà“. Così ildi Caserta Pietroin una lettera indirizzata ai dipendenti del, ildidel capoluogo cui l’Asl di Caserta hale convenzioni per le terapie garantite dalla regione Campania.manifesta preoccupazione “per le sorti lavorative dei dipendenti” e ...

...della chiusura di unsanitario di eccellenza - e di riferimento per Caserta e provincia - che offre servizi per tante patologie, soprattutto nell'ambito della disabilità e della;......di ricerca internazionale impegnato nel progresso delle prestazioni atletiche e dell'... salute ossea, apparato muscolo - scheletrico,, assimilazione dei nutrienti e sviluppo ...E lo ha dimostrato quel pomeriggio del 2007 quando, uscendo da undi, entrò da un parrucchiere e si tagliò i capelli a zero. Da allora è stata una processione di successi (...

Centro riabilitazione sospeso, Vescovo: si intervenga Agenzia ANSA

"Mi piange il cuore nell'apprendere della chiusura di un Centro sanitario di eccellenza - e di riferimento per Caserta e provincia - che offre servizi per tante patologie, soprattutto nell'ambito ...CASERTA. “Mi piange il cuore nell’apprendere della chiusura di un Centro sanitario di eccellenza – e di riferimento per Caserta e provincia – che offre servizi per tante patologie, soprattutto nell’am ...