Centro Dorso | si apre la nuova sede La Classe dirigente e il Mezzogiorno | lezione di Lucio D’Alessandro

(Di venerdì 1 settembre 2023) Venerdì 15 settembre si terrà un’iniziativa pubblica per l’inaugurazione delladelpresso la Casina del principe, in c.so Umberto I, ad Avellino. Dopo i saluti dei rappresentanti delle istituzioni locali e l’introduzione del presidente del, Luigi Fiorentino,, Rettore dell’Università “Suor Orsola Benincasa” terrà una lectio magistralis sul tema “Lae il”, alla quale prenderanno parte anche i partecipanti alla Summer school.Al termine dellasi terrà la consueta maratona di lettura estiva, giunta alla IX edizione, dedicata quest’anno alla figura di Guido, ripercorrendo i ...

Avellino . Al via le attività delin programma nel mese di settembre 2023. Il 15 settembre alle 17 si terrà un'iniziativa pubblica per l'inaugurazione della nuova sede delpresso la Casina del principe, in c.L'altro terzo gradino del podio capitolino vedrà salire nei 200 metri stile libero, Lorenza Vigarani, bolognese, del 1969, che riuscirà comunque a piazzarsi nonostante la preferenza per il. ...... tra chi fa parte della pancia della balena e chi èdella stessa. Con sotto le onde del mare. ... Unculturale per conferenze e mostre. Si è appena conclusa la mostra "Il Sacro e l'Acqua", ...

Centro Guido Dorso, il 15 settembre inaugurazione della nuova ... Orticalab

Il Centro di ricerca per lo studio del pensiero meridionalistico Guido Dorso ha completato il suo trasloco dal Victor Hugo e si prepara all'inaugurazione della nuova sede presso i locali ...Venerdì 15 settembre si terrà un’iniziativa pubblica per l’inaugurazione della nuova sede del Centro Dorso presso la Casina del principe, in c.so Umberto I, ad Avellino. Dopo i saluti dei rappresentan ...