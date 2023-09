Cautano | l’assessore Orlacchio annuncia la riapertura con limitazioni della SP109

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“I comuni tornano ad essere in contatto. La provinciale 109 riapre, almeno con una corsia a disposizione. Un primo passo in attesa che la provincia di Benevento realizzi un progetto ben più ampio per la completadi un tratto che è stato oggetto di chiusura per una frana. Un divieto durato per troppo tempo e che ha condizionato anche i comuni collegati da questo tratto”. E’ l’annuncio delal comune di, che segna un primo importante passo verso la normalizzazione dell’arteria.si è interessato in prima personaquestione che si avvia verso la risoluzione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.