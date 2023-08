Caso Rubiales | Infantino | “Quel bacio ha rovinato tutto | non sarebbe mai dovuto accadere”

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) Anche il presidente della Fifa, Gianni, ha finalmente parlato e detto la sua sul. Le polemiche proseguono suldato dal presidente della Federcalcio spagnola, Luis, alla calciatrice Jennifer Hermoso a margine dei festeggiamenti per la prima storica vittoria del Mondiale femminile da parte della Spagna. “Questo avvenimento hatutti i festeggiamenti e le meritate celebrazioni, sia per quanto avvenuto inmomento che per le polemiche dei giorni seguenti – affermanon cimaiessere,ciò nonmai.” ...