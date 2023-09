Carta acquisti | la misura è già un fallimento | a settembre si attendono modifiche sostanziali

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 1 settembre 2023) Lademinata Dedicata a te non piace ai contribuenti e sembra minata da difetti evidenti: il Governo pensa a delle. Si punta a evitare ildell’iniziativa. I telegiornali hanno trasmesso immagini di tante persone in coda, in una sorta di corsa contro il tempo, per ritirare la, da qualcuno già ribattezzata come “elemosina di Stato“. La tessera verrà distribuita a circa 1,3 milioni di italiani facenti parte di nuclei familiari composti da almeno tre persone. Sullasono caricati 382,5 euro.Dedicata a te: un? – ilovetrading.itMa lanon offre sostegno continuato: è un aiuto una tantum, per ...