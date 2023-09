Carrai | lo speaker di Renzi in crisi sulla consulenza | crolla la Cmcl

(Di venerdì 1 settembre 2023) Numeri in calo per Cambridge Management Consulting Labs (), società diaziendale nata dieci anni fa e di cui Marco, storico consigliere di Matteoè azionista importante col 21%. Qualche giorno fa, infatti, a Milano s’è svolta l’assemblea dei soci per approvare il bilancio 2022 chiuso con un utile di 51mila euro, in calo dagli oltre 191mila euro di profitto dell’esercizio precedente a fronte di ricavi consulenziali anch’essi in calo anno su anno da 2,3 a 1,2 milioni Segui su affaritaliani.it

Il bilancio 2022 chiuso con un utile di 51mila euro, in calo dagli oltre 191mila euro di profitto dell’esercizio precedente ...