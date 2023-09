Carlo Alberto Dalla Chiesa | com’è morto il Generale?

(Di venerdì 1 settembre 2023)fu ucciso in un agguato di mafia il 3 settembre del 1982, alle 21.15, in via Isidoro Carini a Palermo, mentre si stava andando a cena fuori a Mondello. La sua auto, guidatamoglie Emanuela Setti Carraro, fu affiancata da una BMW guidata da Calogero Ganci, affiancato da Nino Madonia. Fu Madonia a sparare 30 colpi di kalashnikov ae Setti Carraro, che morirono sul colpo. Su una seconda vettura, viaggiavano Francesco Paolo Anzelmo e Giuseppe Giacomo Gambin, incaricati di intervenire nel caso l’agente di scorta delreagisse all’aguato. Proprio nello stesso momento in cui fu ucciso, la macchina che lo seguiva, quella dell’agente di scorta Domenico Russo, fu ...

... alle 14.45 la sfilata dei bambini ad Asti, alle 16.30 le prove della Vigilia in piazza Alfieri, mentre alle 20.30 la tanto attesa cena Propiziatoria sotto gli antichi portici di piazza......connotazione al femminile con le esibizioni delle cantanti algheresi Vanessa Bissiri (con... in collaborazione con Rockhaus Blu Studio diErre, Foffo Bianchi presenterà il libro "Storie ..."Io penso che la mia vita non sia stata una favola. E se è, come è, una esperienza duramente vissuta, ambisco solo raccontarla ai giovani della mia Arma". Sono le parole del generaledalla Chiesa impresse sul primo pannello espositivo della mostra inaugurata oggi a Palazzo Reale di Palermo alla presenza delle autorità. La mostra, intitolata "dalla ...

Mostra su Carlo Alberto Dalla Chiesa inaugurata a Palermo BlogSicilia.it

PALERMO (ITALPRESS) - Inaugurata a Palermo una mostra in onore di Carlo Alberto Dalla Chiesa non per il 41esimo anniversario della sua uccisione, ...PALERMO (ITALPRESS) – Una mostra in onore di Carlo Alberto Dalla Chiesa non per il 41esimo anniversario della sua uccisione, ma per chiudere il cerchio della celebrazione del 40esimo della morte del ...