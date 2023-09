Carfagna ha la ricetta per rilanciare le periferie | “Pnrr occasione irripetibile”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 settembre 2023) Caivano, zona nord di Napoli, è balzata tristemente agli onori delle cronache dopo la violenza subita da due bambine di 11 e 12 anni da un branco di coetanei nel Parco Verde. Il Mezzogiorno, con tutti i suoi pregi e difetti, è tornato a far discutere. Criticità che tutti conoscono ma che in pochi sono riusciti a risolvere. Il Tempo ha intervistato la presidente di Azione Mara, ex ministra per il Sud, per conoscere la sua opinione in merito.Onorevolelei è una donna del Sud ed è stata anche ministra per il Sud, secondo lei perché torniamo ciclicamente a discutere delle criticità di alcune aree senza mai riuscire a incidere veramente? «Perché per decenni non ci sono state né le risorse né la volontà politica di affrontare il tema della diseguaglianza nell'accesso ai diritti costituzionali alla sicurezza, al lavoro, all'istruzione. Il ...