Capri | cadavere recuperato nella baia di Marina Piccola

(Di venerdì 1 settembre 2023) Choc a, per il ritrovamento nelle acque delladidi un corpo senza vita: indagini in corso per risalire alle cause della morte. Unè statoin mare adalla Guardia costiera. Il ritrovamentodi, dove era stata segnalata alla Capitaneria di Porto la

Unè stato recuperato in mare adalla Guardia costiera. Il ritrovamento nella baia di Marina Piccola, dove era stata segnalata alla Capitaneria di Porto la presenza di un corpo che ...Unè stato recuperato in mare adalla Guardia costiera. Il ritrovamento nella baia di Marina Piccola, dove era stata segnalata alla Capitaneria di Porto la presenza di un corpo che ...In realtà le riprese dovrebbero continuare fino a fine agosto, per poi spostarsi ae poi a ... Sul manto di via Caracciolo anche un, verosimilmente collegato al funerale girato qualche ...

"C'è un corpo che galleggia in acqua". Trovato un cadavere nella baia di Marina Piccola a Capri NapoliToday

Choc a Capri, per il ritrovamento nelle acque della baia di Marina Piccola di un corpo senza vita: indagini in corso per risalire alle cause della morte. Un cadavere è stato recuperato in mare a Capri ...Un cadavere nel mare di Capri. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, il corpo senza vita di un uomo, con una profonda ferita alla testa, è affiorato nel mare di Capri nella tarda ...