Canottaggio | Mondiali 2023 | i pass olimpici in palio gara per gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) In occasione deiscatterà il percorso di qualificazione dela Parigi 2024: un totale di 336 atleti (timonieri inclusi) potrà qualificarsi nel corso della manifestazione iridata in programma a Belgrado, in Serbia, dal 3 al 10 settembre. Ai Giochidi Parigi 2024 saranno in programma quattordici eventi (sette maschili e sette femminili) per un totale di 502 gli atleti in: a seconda delle diverse specialità cambia il numero di posti a disposizione a Belgrado, mentre il totale sarà di 114 imbarcazioni qualificate. Alla stessa maniera anche per il parascatterà a Belgrado il percorso di qualificazione paralimpica: si qualificheranno un totale di 60 atleti (timonieri esclusi), equamente divisi tra uomini e donne, per ...