(Di venerdì 1 settembre 2023) Si tinge d’azzurro la tappa delladel2023 diin corso a La Seu d’Urgell, in Spagna: le finali della canadese riservano all’Italia il trionfo ditra gli uomini ed il sesto posto ditra le donne. Nella canadese maschile(Marina Militare) compie un percorso in crescendo e, dopo l’ottavo posto delle batterie ed il secondo della semifinale,nell’ultimo atto grazie ad un percorso netto in 96.52, mettendosi alle spalle lo sloveno Luka Bozic, secondo in 97.53, a 1.01 (2 penalità) e lo slovacco Marko Mirgorodsky, terzo in 97.63, a 1.11 (percorso netto). Escono invece in semifinale Roberto Colazingari (Carabinieri), 11° e primo ...

Canoa slalom, Raffaello Ivaldi trionfa in Coppa del Mondo a La Seu d'Urgell! Sesta Marta Bertoncelli OA Sport

