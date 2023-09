Cangiano | a Castel Volturno in arrivo 18 poliziotti

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 1 settembre 2023). “Per chi non crede alla nostra politica, che agli impegni fa seguire immediatamente i fatti, arriva pronta un’altra dimostrazione delle nostra concretezza e della nostra coerenza. Sono, infatti, stati assegnati a(Caserta) 18 unità della polizia di Stato, che andranno a sostenere ed incrementare l’immane lavoro di controllo, prevenzione, vigilanza e pattugliamento in atto già dalle scorse settimane”. Lo annuncia Gimmi, deputato casertano di Fratelli d’Italia. “Era questo un impegno assunto dal governo Meloni e dal ministro Piantedosi, a cui va tutto il mio ringraziamento per questa vicinanza costante e continua ai nostri territori”. “Il ‘modello’ – aggiunge – diventa quindi sempre più reale e viene incontro alle ...