Cancellato il Collegamento Aeroportuale Pescara-Torino e Riduzione di Altri Voli

A dirlo è il presidente della Saga Vittorio Catone interviene in merito alla notizia relativa alla cancellazione, dal 5 novembre prossimo, delcon il capoluogo piemontese e prosegue: 'In ...'La decisione presa da Ryanair della cancellazione delda e per Torino e della riduzione della frequenza settimanale di altre destinazioni quali Londra o Bergamo, rientra in un ampio piano di ridimensionamento che il vettore sta operando in ...C'è una discreta preoccupazione intorno all'Aeroporto d'Abruzzo che, dopo ilRyanair con Milano, rischia di perdere anche quello per Torino. Al momento non ci ...il volo 'è stato...

Cancellato il Collegamento Aeroportuale Pescara-Torino e ... abruzzo24ore.tv

Cronaca Pescara - 01/09/2023 08:34 - La decisione di Ryanair di cancellare il collegamento aereo tra l'Aeroporto di Pescara e Torino, insieme alla riduzione della frequenza ..."La decisione presa da Ryanair della cancellazione del collegamento da e per Torino e della riduzione della frequenza settimanale di altre destinazioni quali Londra o Bergamo, rientra in un ampio pian ...