Cinque milioni di api hanno invaso una strada dell'Ontario, in, dopo che unche trasportava i preziosi insetti a casa dopo l' impollinazione ha perso il suo carico. Le cinghie con cui erano assicurati gli alveari hanno ceduto e per gli automobilisti ...La polizia di Toronto inha avvertito gli automobilisti di tenere i finestrini dell'auto chiusi dopo che unha rovesciato delle casse contenenti la bellezza di cinque milioni di api sulla strada. Tutto è ...... dormiamo fuori", ha detto Issa Soumaila, un autista del Ciad, in piedi accanto aicarichi ... Francia, Stati Uniti,e Regno Unito hanno tutti espresso preoccupazione per il colpo di stato. ...

Canada: camion perde alveari, 5 milioni di api in fuga Giornale di Brescia

Cinque milioni di api hanno invaso una strada dell'Ontario, in Canada, dopo che un camion che trasportava i preziosi insetti a casa dopo l' impollinazione ha perso il suo carico. (ANSA) ...Allarme api in Canada dopo un camion ha rovesciato su una strada vicino a Toronto casse contenenti circa 5 milioni di insetti. La scena ha indotto la polizia ...