Cambio al vertice dell’Asl | Romano è il nuovo direttore amministrativo

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutialdella direzione amministrativedi Avellino, Laura Coppola lascia l’incarico die le subentra Franco. La decisione è stata comunicata con una delibera delgenerale Mario Ferrante. “Ringraziamo la dottoressa Coppola per il lavoro svolto e per la collaborazione che mai è mancata con le organizzazioni sindacali” ha commentato Massimo Imparato, segretario generale Cisl Fp Irpinia Sannio. “Il ruolo didi un’azienda sanitaria locale strategica, come quella di Avellino, è molto delicato e siamo consapevoli delle sfide e del percorso che attende ilFranco. Nelle prossime settimane ...

Uk,dialla Difesa: lascia Ben Wallace, l'ex candidato alla presidenza Nato. Arriva Grant Shapps Dopo quattro anni alla guida della Difesa britannica, Ben Wallace ha formalizzato le ...Proprio per questo Borja Iglesias ha annunciato l'intenzione di non voler più rispondere alle convocazioni della Nazionale fin quando non ci sarà unal. Spagna, Iglesias rischia cinque ...Ben Wallace lascia. Il ministro della Difesa britannico ha confermato le sue dimissioni in una lettera al Primo ministro Rishi Sunak specificando che lascerà anche la carica di deputato alle prossime ...

Bus, cambio al vertice di Seta Il presidente Nicolini si dimette "Sono ... il Resto del Carlino

Siena, 1 settembre 2023 – Cambio al vertice del Gruppo Carabinieri Forestale di Siena. Il Colonnello Alessandra Baldassarri ha assunto il comando del Gruppo, avvicendandosi al Tenente Colonnello ...Alcuni Stati degli Stati Uniti hanno cominciato a introdurre una serie di leggi per rendere più stringenti i controlli sull’età degli utenti ...