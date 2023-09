Cambia la fotocamera del Samsung Galaxy S24 Ultra con nuovo sensore

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 1 settembre 2023) Siamo destinati a toccare con mano unadecisamente aggiornata con ilS24, stando almeno alle anticipazioni trapelate in queste ore per tutti coloro che sono ansiosi di mettere le mani sul top di gamma in uscita ad inizio 2024. Cosa dobbiamo aspettarci? Al di là dei passi in avanti previsti sul fronte processore, come abbiamo avuto modo di riportarvi un paio di giorni fa con un altro articolo, oggi è importante concentrarsi sul fronte camera, provando per una volta ad andare oltre il solito discorso che si focalizza sui semplici megapixel inseriti nella scheda tecnica. Probabile evoluzione per ladelS24conin arrivo In quale direzione ...