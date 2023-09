Calenda e la nuova questione morale | «Troppi ragazzi cresciuti “storti” | lo Stato proibisca porno e altri contenuti social dannosi»

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 settembre 2023) L’estate che va progressivamente chiudendosi è stata, almeno per certi versi, drammatica. Non solo per i fenomeni climatici estremi; non solo per gli inaccettabili incidenti sul lavoro, costati la vita in ultimo a 5 operai a Brandizzo; ma anche per lo stillicidio di casi di violenza, spesso di natura sessuale, che hanno visto al centro giovani e giovanissimi. Più di tutti a creare sgomento sono stati gli episodi di Caivano e Palermo: stupri di gruppo compiuti ai danni di giovani vittime, nel primo caso addiritturane minorenni, poco più che bambine. Responsabili sempre giovani maschi, incapaci nella maggior parte dei casi di comprendere la gravità delle proprie azioni. A lanciare una riflessione su come la società dovrebbe rispondere a questi segnali d’allarme che riguardano la gioventù italiana, e non solo, è oggi Carlo. In un lungo ...