Caldo | Bari codice verde Ministero della Salute | bollettino ondate di calore

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 1 settembre 2023) Inizio di settembre con temperature non elevatissime in Italia. Come accade da qualche giorno, oggi si prospetta ilper tutte le città campione in tema didied altrettanto domani. Peraltro nei prossimi giorni, stando alle previsioni, si verificherà un colpo di coda delintenso, anche in Puglia. Di seguito ildidiffuso dal...