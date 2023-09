Calderone | decine migliaia di offerte di lavoro su nuova piattaforma

(Di venerdì 1 settembre 2023) caption id="attachment 344210" align="alignleft" width="300" Marina/caption"Il nostro obiettivo è di migliorare l`occupabilità attraverso la formazione, ma anche agevolando l`incontro fra domanda e offerta di. C`è grande partecipazione attorno a questa nostra iniziativa: laha già centinaia didi posti per corsi di formazione edidi vacancy (di)". Lo dice il ministro del, Marina, in un'intervista al Corriere della Sera riferendosi alla partenza delladel sistema informativo per l'inclusione sociale e il(Siisl)."Siamo attenti anche a queste peculiarità del ...

...posti per corsi di formazione edi migliaia di vacancy (offerte di lavoro)". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina,......posti per corsi di formazione edi migliaia di vacancy (offerte di lavoro)". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina, ...... la piattaforma ha già centinaia di migliaia di posti per corsi di formazione edi migliaia di vacancy (offerte di lavoro)", assicura la ministra del Lavoro Marinaal Corriere. "...

Lavoro, Calderone "Nuovo portale ha già decine di migliaia di ... Italpress

La ministra Calderone ha spiegato che sulla nuova piattaforma Siisl, per chi beneficia del nuovo reddito di cittadinanza, ci sono già diecimila ...ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo è di migliorare l’occupabilità attraverso la formazione ma anche agevolando ...