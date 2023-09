Calciomercato Milan – Rafa Mir | sì al Diavolo Ora palla al Siviglia

12.45 ACCORDO E PROBLEMI! - Frae Leicester è stato raggiunto un accordo per Patson Daka, sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro. Ora è corsa contro il tempo per lo scambio di ...... come saputo dalla redazione di.it, sono sorti dei problemi rilevanti. Trattandosi infatti di un trasferimento internazionale per il centravanti zambiano,e Leicester hanno ...Commenta per primo Il Sassuolo ha chiuso per Samu Castillejo . L'exsi trasferisce in neroverde: c'è l'accordo con il Valencia . Il giocatore ha già sostenuto le visite mediche e nelle prossime ore è attesa l'ufficialità. Lo riporta Sky .

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta: Milan, Rafa Mir in arrivo. Inter, preso Klaassen. Juve, Bonucci ufficiale all ... Sport Fanpage

Entro sera potrebbe essere un giocatore del Milan Il Milan ottimizza al meglio questi ultimi giorni di calciomercato e si tuffa a capofitto su Rafa Mir, attaccante 26enne in forza al Siviglia. Ore dec ...Si è registrata una brusca frenata nell’ultima ora tra Milan e Leicester per il passaggio di Patson Daka. Nonostante i due club avessero raggiunto un’intesa sulla base del prestito oneroso da 2 ...